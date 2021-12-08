الشوالي يوجه رسالة لمرتضى منصور

وجه المعلق التونسي عصام الشوالي رسالة لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمرتضى منصور، خلال تعليقه على مباراة مصر والجزائر.

وانتهت مباراة مصر والجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وحسم منتخب مصر صدارة مجموعته ليضرب موعدًا مع الأردن في ربع النهائي.

وقال الشوالي عن تألق حسين فيصل لاعب سموحة: "عليك إعادة فيصل إلى الزمالك يا مرتضى، كيف تم التفريط في هذا اللاعب؟".

وأكمل المعلق التونسي: "أعتقد أن مرتضى منصور سيبذل مجهودًا لإعادة حسين فيصل المتألق إلى صفوف الزمالك".

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