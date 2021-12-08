سيتي يخسر خدمات لاعب مهم في دور الـ16 بأبطال أوروبا

المصدر: وكالات

حجز لايبزيغ الالماني بطاقته الى ملحق الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه 2-1 على ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي الضامن تأهله الى الادوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برفقة باريس سان جرمان الفرنسي الفائز 4-1 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، اليوم في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

وتلقى سيتي خبرا سيئا بخسارة خدمات مدافعه البارز كارل وولكر بسبب الطرد، ليغيب عن ذهاب دور الـ16. وبعد أن ضمن سيتي صدارة المجموعة في الجولة السابقة بفوزه على سان جرمان الذي رافقه الى الدور الثاني في الوصافة، اقتصر الامر على هوية الفريق الذي سيتأهل لخوض ملحق يوروبا ليغ بين لايبزيغ وبروج. ورفع الفريق الالماني رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث أمام بروج (4) وخلف سان جرمان (11) وسيتي (12).

وخلافًا للنظام السابق الذي يؤهل أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الابطال مباشرة إلى الدور الثاني من يوروبا ليغ، تخوض الاندية اعتبارًا من الموسم الحالي ملحقًا ضد الفرق التي تحتل الوصافة في مجموعاتها في الدوري الاوروبي، لإكمال عقد المتأهلين الى الدور الـ16.

وأمام مدرجات فارغة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، حقق لايبزيغ فوزه الثاني في دور المجموعات هذا الموسم بهدفي المجري دومينيك سوبوسلاي (24) والبرتغالي أندري سيلفا (71)، فيما أحرز الجزائري رياض محرز هدف الضيوف (76).

وطرد مدافع سيتي كايل ووكر في الدقيقة 83 ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ على سيلفا المهاجم الاخير، ليغيب عن مباراة الذهاب في الدور الـ16.

وفي ملعب "بارك دي برانس"، سجل كل من كيليان مبابي (2 و7) والارجنتيني ليونيل ميسي (38 و76 من ركلة جزاء) ثنائية لسان جرمان، فيما أحرز ماتس ريتس هدف الضيوف (68).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news