ديوكوفيتش يقترب من المشاركة في «تنس أستراليا»

المصدر: سيدني ■ أ.ف.ب

أُدرج اسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أولاً عالمياً، ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس رابطة محترفي كرة المضرب (أي تي بي) في أستراليا، مطلع العام المقبل، ما قد يضع حداً للتكهنات بشأن عدم مشاركته في بطولة أستراليا الكبرى، بسبب متطلبات اللقاح الإلزامي ضد فيروس كورونا.

وكانت مشاركة ديوكوفيتش في البطولة محط شك كبير، بسبب عدم إفصاحه عن تلقي لقاح كورونا من عدمه. لكن إدراج اسمه بين اللاعبين الصرب الخمسة في كأس «أي تي بي» المقررة في سيدني، يؤشر إلى أن لا شيء يمنعه من خوض بطولة أستراليا.

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