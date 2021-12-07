غياب 6 لاعبين عن بايرن ميونيخ.. فرصة لبرشلونة في التأهل

المصدر: ميونيخ- رويترز.



سيغيب ستة لاعبين بارزين عن تشكيلة بايرن ميونيخ المتأهل بالفعل عندما يستضيف برشلونة في آخر مباراة لهما بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب يوليان ناجلزمان قال إن الفريق سيسعى مع ذلك لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وتأهل العملاق البافاري بالفعل إلى دور خروج المغلوب بخمسة انتصارات من خمس مباريات حتى الآن وسيسعى للفوز بالمباراة السادسة بينما يحتاج برشلونة صاحب المركز الثاني بسبع نقاط إلى الانتصار لحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

وسيتأهل الفريق الإسباني أيضا حال تعادله شريطة أن يفشل بنفيكا الذي يملك خمس نقاط في الفوز على دينامو كييف متذيل الترتيب.

وقال ناجلزمان إنه سيستبدل ليون جوريتسكا وسيرج جنابري لمعاناتهما من إصابتين خفيفتين بينما لا يزال المهاجم إيريك مكسيم تشوبو-موتينج يعاني من آثار الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف مدرب بايرن أن يوشوا كيميش الغائب لأربعة أسابيع بعد دخوله الحجر مرتين بسبب كوفيد-19 وميكائيل كويزانس ومارسيل سابيتسر لم يستعيدوا كامل لياقتهم بعد.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحافي افتراضي "سيخضع يوشوا لفحوصات غدا (الاربعاء) لكنه سيغيب نظرا لأنه لم يلعب منذ أربعة أسابيع".

وأضاف أنه سيمنح العديد من اللاعبين الشبان الفرصة للمشاركة في المباراة وإثبات أنفسهم لكنه سيدفع مع ذلك بأقوى تشكيلة ممكنة ولن يحصل كبير هدافيه روبرت ليفاندوفسكي على راحة.

وأضاف ناجلزمان "نرغب في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات. التأهل من خلال الفوز السادس سيكون رائعا".

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