أوريجي يقود هجوم ليفربول أمام ميلان

المصدر: لندن ■ رويترز

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن المهاجم ديفوك أوريجي سيبدأ على الأرجح مباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستقام اليوم، لكنه ربما يتعين عليه التعامل مع دخوله وخروجه من التشكيلة. وشارك المهاجم البلجيكي كبديل ليحرز هدف الفوز المتأخر، وهو أمر اعتاد عليه في مسيرته في أنفيلد، 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي. وقال كلوب في مؤتمر صحافي «من المرجح للغاية أن يبدأ، لقد تعرض لإصابات في لحظات خاطئة. أتذكر أنه في 2016 كان متألقاً، وأصيب أمام إيفرتون، وتعجلنا عودته من أجل خوض نهائي الدوري الأوروبي. مثل هذه الأشياء حاسمة خلال مسيرة اللاعبين».

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