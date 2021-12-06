بعد فرحته بالكرة الذهبية السابعة.. ميسي يتلقى خبراً سيئاً!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن القضاء الكاتالوني أمر بهدم فندق "MiM Sitges" من فئة الأربعة نجوم في برشلونة، والذي تعود ملكيته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمر الذي من شأنه أن يعكر مزاج ميسي الذي احتفل أخيراً بتتويجه أفضل لاعب في العالم إثر تتويجه بالكرة الذهبية السابعة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "ذا صن" أن الفندق الذي اشتراه النجم الأرجنتيني في العام 2017 مقابل 26 مليون جنيه إسترليني لا يفي بالمعايير الخاصة بالمدينة الإسبانية، وقالت إنه من بين المخالفات المسجلة على الفندق، حجم الشرفات الكبير جدا، فضلا عن عدم تلبية منظومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات السلطات الإسبانية.

يذكر أن الفندق يضم 77 غرفة نوم، وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في الغرفة العادية حوالي 105 جنيه إسترليني خلال موسم الذروة.

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