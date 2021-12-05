قبل مواجهة ميونيخ.. تشافي يطالب لاعبي برشلونة التحول إلى "حيوانات"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

طالب مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز لاعبي فريقه بالتحول إلى "حيوانات مفترسة" للقتال على فرصتهم في الفوز على مضيفهم بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتفادي الخروج من المسابقة.

ويتصدر بايرن ميونيخ "البافاري" مجموعته بـ15 نقطة، في وقت يلف الغموض موقف برشلونة الذي بات مطالب بالفوز للتأهل أو التعادل وانتظار تعثر بنفيكا البرتغالي في ملعبه أمام دينامو كييف الأوكراني من أجل إكمال مشواره في البطولة.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد خسارة برشلونة أمام ريال بيتيس بهدف نظيف في الدوري الإسباني: "لقد قلت للاعبين إنني فخور بهم، ولكن الآن علينا أن نقاتل مثل الحيوانات المفترسة للفوز في ميونيخ، ليس لدينا أي فرصة إلا اللعب من أجل الانتصار، لنرى ما سيحدث".

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