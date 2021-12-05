محمد صلاح يكشف عن خططه الاستثمارية في مصر.. وهذه علاقته بـ "بنت الجيران"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف النجم المصري محمد صلاح عن خططه الاستثمارية المستقبلية في مصر خلال الحوار الذي أجرته معه قناة "إم بي سي مصر" وسيذاع على حلقتين الأربعاء والخميس المقبلين، مشيراً إلى أنه سوف يستثمر في بلده قريبا، وقال: "هفتح جيم (صالة رياضية) ومطاعم أكل صحي".

ونقلت وسائل الإعلام المصرية جزءاً من تفاصيل الحوار الذي تطرق فيه صلاح للكثير من الموضوعات ومنها نظامه الصحي المتبع للحفاظ على لياقته البدنية، بقوله: "بأكل ما بين 5 إلى 6 مرات يومياً بس أكل صحي".

وعرج صلاح للحديث عن الغناء والمطربين المفضلين لديه ونوعية الأغاني التي يحبها، وقال محمد صلاح: "بسمع موسيقى عربي وأجنبي وعمرو دياب وحماقي وشيرين عبد الوهاب.. بسمع أغاني مهرجانات "تفاريح".. وأغنية بنت الجيران مكسرة الدنيا". وتابع ضاحكا: "مش عايز أزعل الأستاذ هاني شاكر (رئيس نقابة الفنانين في مصر)".

يذكر أن محمد صلاح تقاضى 650 ألف دولار (10 ملايين جنيه مصري) مقابل الظهور في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر".

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