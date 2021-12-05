تقنية جديدة لتحليل أداء اللاعبين في كأس العرب

المصدر: زيوريخ ■ أ.ف.ب

يعكف فريق من الخبراء، على هامش النسخة العاشرة من مسابقة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، على تحليل تحركات وتصرفات اللاعبين على أرض الملعب، عبر تقنية جديدة تقتضي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أداء كل لاعب، ضمن رؤية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لرفع مستوى المنافسة عبر التقنيات الجديدة.

ويتم تكليف أحد الأعضاء من فريق الخبراء، الموجود في مدينة نيوبورت الويلزية، في كل مباراة من مباريات كأس العرب، بمراقبة وملاحقة وترميز الأداء الفردي لأحد اللاعبين، والتقاط حركاته مع الكرة أو من دونها، وتحديد عدد الاختراقات التي يقوم بها في الدفاع أو تقييم الضغط الذي يمارسه على المنافس. وتوفر هذه التحاليل المكثفة أكثر من 15 ألف نقطة بيانات لكل مباراة.

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