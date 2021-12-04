بيتيس يلقن برشلونة الهزيمة الأولى بالدوري الإسباني في عهد تشافي

المصدر: وكالات

اقتنص ريال بيتيس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه برشلونة 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد فريق أشبيلية مركز الوصيف بفضل فوزه على ضيفه فياريال 1 /صفر.

وعلى استاد كامب نو يدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز لنجمه خوان ميجيل خمينيز لوبيز (خوانمي) الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 79.

وتعرض برشلونة للهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز.

وتوقف رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع ورفع بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان يدين أشبيلية بالفضل في هذا الفوز للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 16.

الفوز رفع رصيد أشبيلية إلى 31 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

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