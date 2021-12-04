استقالة مدرب منتخب الصين

المصدر: بكين ■ أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم أمس، عن تعيين مدرب جديد للمنتخب الأول عقب استقالة لي تاي، على خلفية تردي نتائج الفريق خلال تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وتسلّم مدرب نادي ووهان لي شاوبنغ المهام الفنية للمنتخب الصيني صاحب المركز الـ74 عالمياً، بحسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وسبق للسلف والخلف أن شاركا معاً في مونديال 2002 بقميص المنتخب، في المشاركة الأولى والأخيرة حتّى الآن للصين في نهائيات كأس العالم.

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