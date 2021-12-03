رئيس برشلونة يكشف حقيقة "ميسي مجاناً".. ويصدم الجماهير برأيه في ديمبلي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ردّ رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا على ما يتردد حول أنه طلب من النجم السابق للفريق ليونيل ميسي اللعب مجانا مع الفريق قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مشدداً على أن ذلك لم يحدث مطلقاً.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن قناة "تي في 3" عن لابورتا: "لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنا بسبب مشكلة الراتب، لكنني لم أقل أبدا أنه طُلب منه اللعب مجانا، على أي حال كان يجب أن يأتي الاقتراح منه وليس مني، ولم أقله أبدا".

وأكد رئيس النادي الكتالوني سعادته بفوز لاعبه السابق بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، وأضاف: شعرت بالفخر والبهجة عند رؤيته يتسلم الكرة الذهبية، لأنه يستحقها ونالها بعد نصف موسم مع برشلونة.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة النجم الأرجنتيني إلى ناديه السابق، قال: "يجب أن تكون هناك علاقة جيدة مع أفضل لاعب في تاريخ النادي، وبالتأكيد في تاريخ كرة القدم، لقد فعلنا ما في وسعنا، أنا أحترم موقفه، وقد قال إنه يريد العودة، وإذا كان يريد العودة كمدير فني كما قال، فمن الجيد دائما رؤية الذين صنعوا فريقا رائعا إلى برشلونة، كما حدث مع تشافي".

وصدم لابورتا الجماهير باعتباره الفرنسي عثمان ديمبلي أفضل من مواطنه لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وقال: "يريد البقاء وأنا أعلم ذلك، لأن لدينا علاقة جيدة جدًا معه، وأنا متحمس للغاية بشأن ديمبلي، فهو بالنسبة لي أفضل من مبابي وأود بشدة أن يبقى".

ويعتبر ديمبلي من أكثر اللاعبين الذين أعرب جمهور برشلونة عن سخطه تجاههم في الفترة الماضية خصوصاً أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه وكان كثير الغياب عن الفريق بسبب تكرر الإصابات تارة وسلوكه غير المحترف تارة أخرى، إذ سبق ان كشفت الصحف الإسبانية عن ادعاء ديمبلي الإصابة من أجل التفرغ لممارسة الأرلعاب الإلكترونية.

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