هذا اللاعب أخطر من رونالدو على محمد صلاح.. "ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

بات النجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب بيرنلي أكبر خطر على صدارة المصري محمد صلاح أسطورة ليفربول لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، إذ أصبح على بعد أربعة أهداف من "الفرعون" الذي يتزعم الترتيب بـ13 هدف بعد تسجيله هدفين في مباراة "الريدز" أمام إيفرتون.

ويحتل البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المركز الثالث برصيد 7 أهداف متساويًا مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني صاحب المركز الرابع، مما يعني أن ثلاث هدافين من كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب بين أفضل أربعة هدافين في الدوري وهو ما يبرهن القيمة الفنية العالية وجودة الكرة الهجومية في ليفربول.

من جهته، يحتل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الخامس برصيد ستة أهداف، بعدما سجل ثنائية بمرمى أرسنال مع ختام الجولة 14.

يذكر أن محمد صلاح احتل المركز السابع ضمن قائمة المرشحين للحصول على الكرة الذهبية بعدمنافسة شرسة مع عدة أسماء يأتي في مقدمتها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي ليفاندوفسكي والفرنسي كريم بنزيمة.

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