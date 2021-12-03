كاريك: رونالدو لن يجد مشكلة مع المدرب الجديد

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

رأى المدرب المساعد في مانشستر يونايتد، النجم السابق مايكل كاريك، أن «النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سينجح في التأقلم مع أسلوب الضغط العالي المفضّل لدى الألماني رالف رانغنيك، المدرب الجديد والمؤقت لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وأنه لن يجد أي مشكلة معه». وكانت شكوك قد أثيرت حول قدرة رونالدو (36 عاماً) على التأقلم مع أفكار المدرب الألماني، لكن كاريك، قال في تصريح صحافي: «رونالدو لعب في العديد من الفرق، على مر السنوات، وكان ناجحاً في اللعب بأساليب مختلفة».

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