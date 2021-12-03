كلوب: تعلّمنا كيفية التعامل مع مباريات القمة

كلوب سعيد بما يقدمه المصري محمد صلاح. أ.ف.ب

المصدر:
  • لندن ■ أ.ف.ب
التاريخ:

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن فريقه «تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة، بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول من أمس. وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة، وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.

وأضاف في تصريح صحافي: «بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول». وأحرز صلاح هدفين، بينما سجل هندرسون الافتتاحي، وختم جوتا الرباعية.

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