كلوب: تعلّمنا كيفية التعامل مع مباريات القمة

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن فريقه «تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة، بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول من أمس. وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة، وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.

وأضاف في تصريح صحافي: «بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول». وأحرز صلاح هدفين، بينما سجل هندرسون الافتتاحي، وختم جوتا الرباعية.

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