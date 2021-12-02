الجزائر تقسو على السودان في كأس العرب.. وفوز صعب لمصر أمام لبنان

المصدر: الدوحة ■ أ.ف.ب

وجّه المنتخب الجزائري تحذيراً شديد اللجهة إلى منافسيه في كأس العرب لكرة القدم، بدكّ شباك نظيره السوداني برباعية نظيفة أمس في أولى منافسات المجموعة الرابعة على استاد أحمد بن علي. وتناوب على تسجيل الرباعية مهاجم السد القطري بغداد بونجاح (11 و37)، ولاعب نادي قطر جمال بن العمري (43)، ومهاجم ضمك السعودي هلال العربي سوداني (46).

في المقابل، حصد المنتخب المصري انتصاراه الأول، أمام نظيره اللبناني، المثقل بالغيابات، بهدف نظيف على ملعب الثمامة. وسجّل هدف مصر لاعب الأهلي محمد مجدي (أفشة) في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، يتصدّر الجزائريون المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن مصر.

وهذه المباراة رقم 34 للمنتخب الجزائري من دون خسارة، فيما لم يتمكن السودانيون من تحقيق فوز في آخر سبع مباريات ولم يسجّلوا في آخر ثلاث مباريات.

• منتخب الجزائر لم يتعرض للهزيمة في 34 مباراة على التوالي.

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