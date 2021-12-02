جدل بين منظّمي بطولة أستراليا للتنس وديوكوفيتش بسبب لقاح «كورونا»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أكّد وزارة الرياضة في ولاية فيكتوريا الأسترالية أن منظّمي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، لم يبتزّوا المصنّف أوّل عالمياً الصربي ديوكوفيتش، مؤكدة أن الاجراءات المتخذة بشأن جائحة «كوفيد-19» تتعلّق بالصحة قبل أي شيء آخر.

ويرفض ديوكوفيتش تلقي لقاح «كورونا»، بينما يعتبر منظمو البطولة الأسترالية أنه لا مجال لمشاركة أي لاعب دون الحصول على التطعيم. وكان والد ديوكوفيتش، سردان، قال في تصريح صحافي إن نجله يتعرض للابتزاز حتى لا يدافع عن لقبه في البطولة العالمية.

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