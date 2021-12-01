«البحرين ريد إكستريم» يختبر سيارته في الإمارات استعداداً لرالي داكار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن فريق «البحرين ريد إكستريم» عن عزمه اختبار سياراته في الإمارات، الأسبوع المقبل، استعداداً للمشاركة بثلاث سيارات تعمل بوقود مستدام جديد في رالي داكار 2022، الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، يناير المقبل.

وقال الفريق في بيان صحافي: «سينضم السائق أورلاندو تيرانوفا إلى سائقي الفريق، سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات، والفائز مرتين في داكار ناني روما، حيث يشارك الفريق بثلاث سيارات برودرايف هنتر تي 1 +».

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