ميسي يغيب عن سان جرمان بسبب المرض

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

كشف نادي باريس سان جرمان، أمس، أن نجمه البارز، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعاني آلاماً في المعدة ستمنعه المشاركة في لقاء نيس ضمن منافسات الدوري الفرنسي اليوم.

وقال النادي في بيان صحافي على موقعه، إن ميسي يعاني التهاباً في المعدة، وسيحتاج لبعض الوقت للتعافي، ولن يكون متاحاً للمشاركة في لقاء نيس. وحقق ميسي رقماً قياسياً، بعد تتويجه، أول من أمس، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة، إذ ابتعد عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق جائزتين.

ويغيب عن سان جرمان أيضاً نجمه البرازيلي نيمار، الذي يعاني التواء في الكاحل، ومن المتوقع أن يغيب حتى يناير المقبل.

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