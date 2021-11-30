رونالدو للمسؤول عن "الكرة الذهبية": أنت كذاب وأكبر أحلامي ليس التفوق على ميسي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والمسؤولة عن منح أفضل جائزة فردية مرقومة في عالم كرة القدم متهما إياه بالكذب البين، وأنه يسعى لمزيد من الشهرة على حسابه، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وكان رئيس تحرير المجلة، باسكال فيريه، قد ذكر في تصريحات سابقة أن رونالدو يرغب في إنهاء مسيرته متفوقا على النجم الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، في الكرات الذهبية التي تمنحها المجلة لأفضل لاعب في العالم منذ عقود طويلة.

وكان ميسي نجم باريس سان جرمان الحالي، وبرشلونة السابق قد توج، الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية، وهي المرة السابعة التي يتوج فيها "البرغوث" بالجائزة، ليتفوق على مهاجم بايرن ميونيخ، الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، ولاعب وسط تشلسي، الدولي الإيطالي جورجينيو، وذلك بفضل تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا هذا الصيف.

وبهذا، ابتعد النجم الأرجنتيني بفارق بطولتين عن غريمه اللدود كريستيانو رونالدو الذي توقفت ألقابه في البطولة عند 5 ألقاب.

وقد أوضح رونالدو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن فيريه قد كذب "عندما قال إن طموحي الوحيد هو إنهاء مسيرتي متفوقا على ميسي، فهو استخدم اسمي للترويج لمجلته التي يعمل بها، وليس مقبولاً أن يكذب المسؤول عن هذه الجائزة الرفيعة بهذه الطريقة".

وأكد نجم ريال مدريد الأسبق أنه كان يسعى على الدوام للفوز لصالح الأندية التي يلعب لها، مردفاً: "أنا لا أنافس أي شخص، وجل طموحي في مسيرتي هو الفوز بالألقاب المحلية والدولية للأندية التي أمثلها وللمنتخب البرتغالي".

وتابع بالقول: " أكبر أحلامي هو أن أكون مثالاً جيدًا لكل من يريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، وأن أترك اسمي مكتوباً بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، وأختم كلامي بالقول إن تركيزي ينصب بالفعل على مباراة (فريقي الحالي) مانشستر يونايتد القادمة".

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