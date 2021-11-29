سافر 31 ساعة متصلة لمتابعة مباراة فتأجلت! وهذا رد النجم العالمي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قطع مشجع لنادي توتنهام وزوجته مسافة طويلة من أميركا إلى إنجلترا لمدة 31 ساعة لمتابعة مباراة فريقه أمام بيرنلي، الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز لكرة القدم، ولكنه فوجئ بقرار رابطة المحترفين الإنجليزية بتأجيل المباراة قبل أقل من ساعة واحدة من بداية اللقاء بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

ونشر المشجع تغريدة عبر "تويتر" روى فيها معاناته في السفر من أجل متابعة المباراة، قائلاً: "دالاس إلى لندن إلى بيرنلي، قرابة 31 ساعة، لا نوم، فقط القهوة ومقرمشات الجبن والمزيد من الجبن، هناك تنبؤات بسقوط الثلج، الأشياء التي تقوم بها عندما تحب ناديك".

ولكن المفاجئة الكبرى جاءت من نجم توتنهام هاري كين الذي تفاعل مع التغريدة لتعويض المشجع عما حصل له، فقال علة حسابه في "تويتر": "لقد تلقيت تلك التغريدة للتو، وأشعر بالإحباط من أجلك، من أجل التزامك وتعويضا للمباراة التي تم تأجيلها، أود أن أدعوك إلى مباراة في ملعبنا كضيفي عندما تحل بعد ذلك في لندن".

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