هيثم فاروق: ليونيل ميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية وليس محمد صلاح

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف هيثم فاروق النجم السابق لفريق الزمالك المصري عن الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2021، والتي سيعلن الفائز بها مساء الاثنين.

وقال هيثم فاروق، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أن من الصعب فوز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالكرة الذهبية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لحصد الكرة الذهبية، بسبب فوزه ببطولة كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين".

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