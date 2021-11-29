الإعلان عن أفضل لاعب في العالم اليوم.. «ليفي» أوفر حظاً من ميسي ورونالدو

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يعتبر الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي «ليفي» الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2021، نظراً للأرقام التي حققها مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، لكن وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن لائحة الـ30 يجعلهما مرشحين «أبديين» للفوز بهذا اللقب الذي يُعلَن عن هوية الفائز به، اليوم.

وأدرجت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية اسم لاعب وسط إيطاليا وتشلسي الإنجليزي جورجينيو ضمن لائحة المرشحين الـ30، بعدما أسهم في قيادة فريقه اللندني للقب دوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده إلى لقب كأس أوروبا الصيف المنصرم، إلا أن افتقاده للهالة التي يتمتع بها هدافون مثل ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو أو حتى المرشح «الكبير» الآخر المصري محمد صلاح، يضعف حظوظه إلا في حالة المفاجأة. وتضمنت لائحة الـ30 زميل جورجينيو في تشلسي لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي، إضافة إلى الهداف النرويجي لبوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند، ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ومواطنه في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي أسهم في قيادة إنتر الى لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010 قبل أن يتركه هذا الصيف للعودة إلى تشلسي. كما ضمت لائحة المرشحين الـ30 النجمين العربيين صلاح والجزائري رياض محرز اللذين تألقا مع فريقيهما ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، لاسيما الثاني الذي أسهم في قيادة فريقه إلى لقب الدوري الممتاز ونهائي دوري الأبطال. وبعد الإعلان في الثامن من أكتوبر عن لائحة المرشحين الـ30، بدأت مرحلة التصويت التي شارك فيها الصحافيون، ومدربو وقادة المنتخبات الوطنية.

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