بالميراس يحجز مقعده في كأس العالم للأندية

المصدر: مونتيفيديو ■ أ.ف.ب

احتفظ بالميراس بلقبه بطلاً لمسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه فلامنغو 2-1 بعد التمديد، في المباراة النهائية على ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي.

وكرّر بالميراس إنجازه العام الماضي وحسم النهائي البرازيلي-البرازيلي الثاني توالياً في صالحه، بعدما تغلب على مواطنه سانتوس 1-صفر. وضمن بالميراس مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في أبوظبي مطلع العام المقبل، علماً بأنه حل رابعاً في نسخة العام الماضي بخسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح 2-3.

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