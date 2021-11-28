تسريبات.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه وذلك قبل الإعلان الرسمي عن هوية الفائز بالجائزة، اليوم الإثنين، من قبل مجلة فرانس فوتبول التي يترقب العالم الفائز بها عن موسم 2021 خلال حفل كبير سيقام في باريس.

وكتب إيفرا عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "مبروك لميسي فوزه بكرة ذهبية جديدة".

وكان ميسي قد فاز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" للمرة الأولى في تاريخه، إذ تعتبر البطولة الدولية الأولى في مسيرة "البرغوث".

يذكر أن الجائزة يتنافس عليها 30 لاعباً من أفضل نجوم الكرة العالمية بينهم النجمين العربيين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، إلى جانب ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي ليفاندوسكي، الأوروغوياني سواريز، البرازيلي نيمار، الفرنسي بنزيمة، البلجيكي دي بروين، الإيطالي جورجينيو ، البرتغالي برونو فيرنانديز، الإنجليزي هاري كين، النرويجي هالاند، الفرنسي كانتي، الإنجليزي فودين، البلجيكي لوكاكو، الفرنسي مبابي، الإسباني ازبيلكويتا، الإيطالي بونوتشي، ومواطنيه كيليني ودوناروما وباريلا وكاير، الأرجنتيني لاوتارو، الكرواتي مودريتش، الإسباني مورينو، الإنجليزي ماونت، الإسباني بيدري، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

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