وفاة مؤسس فريق وليامس للفورمولا واحد

المصدر: وكالات

توفي البريطاني فرانك وليامس، مؤسس وليامس رايسينغ للفورمولا واحد، عن 79 عاماً بحسب ما أعلن الفريق، الأحد.

وقال فريق وليامس في بيان على تويتر إنه "ببالغ الحزن ونيابة عن عائلة وليامس، يستطيع الفريق تأكيد وفاة السير فرانك وليامس، المؤسس والمدير السابق لفريق وليامس رايسينغ، عن 79 عاماً".

وأسس فرانك وليامس فريق الفورمولا واحد عام 1977، وتوج تحت إدارته بـ16 لقباً في البطولة بين 1980 و1997، بينها سبعة للسائقين وتسعة للصانعين.

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