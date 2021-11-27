أرتيتا يشيد بصبر أرسنال في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بصبر لاعبيه في التقدم نحو المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد اليوم السبت.

وتعرض أرسنال لإحباط في الجولة الماضية بعدما انتهت سلسلة من عشر مباريات بلا هزيمة وانهار 4-صفر أمام ليفربول.

لكن بوكايو ساكا تقدم بهدف لفريق المدرب أرتيتا في الدقيقة 56، وأضاف البديل جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني بعد عشر دقائق، وعقب المشاركة بدلا من المصاب ساكا.

وأصبح رصيد أرسنال 23 نقطة، وهو نفس رصيد وست هام يونايتد رابع الترتيب الذي يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب يوم الأحد.

والشيء السلبي الوحيد يتعلق بإصابة ساكا بعدما ظهر بشكل رائع.

وقال أرتيتا "أنا سعيد بالنقاط بعد خسارة الجولة الماضية. كان يجب الفوز سريعا. بصفة عامة أشعر بالرضا".

وأضاف "السر يتعلق بأنه كان ينبغي علينا التحلي بالصبر. كان يجب اللعب بسرعة وبإيقاع سليم. هذا ما فعلناه في الشوط الثاني. عثرنا على المساحات وهكذا سجلنا الهدفين".

وأجرى أرتيتا تغييرا واحدا على تشكيلة أرسنال التي خسرت أمام ليفربول، حيث شارك مارتن أوديجارد بدلا من ألكسندر لاكازيت.

وقال أرتيتا "يجب أن أثق فيهم وأمنحهم الثقة بعد لحظات صعبة. كنت أفكر في أنهم في حاجة إلى فرصة أخرى وهو ما حدث اليوم".

وسيلعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري يوم الخميس.

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