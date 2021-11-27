منتخب إيطاليا كان يفضل تجنب مواجهة البرتغال في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

اعترف روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم بأن فريقه كان يفضل تفادي المواجهة المحتملة مع البرتغال في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وأوقعت قرعة الملحق الأوروبي، التي أقيمت أمس الجمعة في زيورخ، المنتخبين الإيطالي والبرتغالي إلى جانب منتخبي مقدونيا الشمالية وتركيا في مسار التأهل الثالث، والذي يتأهل منه منتخب واحد إلى النهائيات، حاله كحال مساري التأهل الاثنين الآخرين.

ويلتقي منتخب إيطاليا منتخب مقدونيا الشمالية، وتواجه البرتغال تركيا في قبل نهائي الملحق الأوروبي، على أن يلتقي الفائزان بعضهما البعض في النهائي.

وكان المنتخب البرتغالي على بعد دقائق من حسم تأهله إلى النهائيات عبر التصفيات الأوروبية، لكن ألكسندر ميتروفيتش سجل هدفا في الوقت القاتل قاد به منتخب صربيا للفوز على البرتغال 2 / 1 وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى الملحق الأوروبي.

وأبدى مانشيني ثقته في قدرة فريقه على التأهل، لكنه تحدث بصراحة بشأن صعوبة المهمة التي تتمثل في الفوز في المواجهة المحتملة أمام البرتغال وحرمان النجم كريستيانو رونالدو من ما يحتمل أن تكون آخر فرصة له للمشاركة في كأس العالم.

وقال مانشيني :"نتحلى دائما بالثقة والإيجابية. لدى مقدونيا الشمالية مجموعة مؤهلة وجيدة من اللاعبين، وسيكون علينا تقديم مباراة هائلة. وبعدها لنر ما سيحدث في النهائي."

ولدى سؤاله عن احتمال مواجهة البرتغال في النهائي، أجاب مانشيني بوضوح :"كنا نحب تفادي احتمال مواجهتهم، وفي الوقت نفسه كان سيسعد البرتغال أن تتفادى مواجهتنا المحتملة."

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