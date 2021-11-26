نتيجة صادمة في قرعة ملحق كأس العالم.. إيطاليا أم البرتغال؟

المصدر: وكالات

تأكد غياب منتخب كبير عن مونديال قطر 2022 بعدما أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل الى النهائيات عن وضع إيطاليا والبرتغال، بطلتي النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا، على المسار ذاته ما يعني أن تأهلهما معاً أصبح خارج الحسابات.

وأسفرت القرعة التي سحبت الجمعة في زيوريخ، عن وضع منتخبا إيطاليا والبرتغال في المسار الثالث ضد مقدونيا الشمالية وتركيا توالياً، ما يعني أنهما، في حال تجاوزا الأخيرتين، سيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائيات.

ويُقام الملحق الأوروبي الذي قُسِمَ على ثلاثة مسارات، في 24 مارس بالنسبة لمباريات نصف النهائي وفي 29 منه بالنسبة للمباريات النهائية الثلاث.

* الملحق الأوروبي (24 و29 مارس 2022):

- المسار الأول

ويلز - النمسا

اسكتلندا - اوكرانيا

- المسار الثاني:

روسيا - بولندا

السويد - تشيكيا

- المسار الثالث:

إيطاليا - مقدونيا الشمالية

البرتغال - تركيا

ملاحظات:

- يتواجه المنتخبان الفائزان في نصف نهائي كل مسار في مباراة نهائية من أجل تحديد هوية المنتخبات الأوروبية الثلاثة التي ستلحق الى نهائيات قطر 2022 بالمنتخبات العشرة التي تأهلت كأبطال مجموعاتها في تصفيات القارة العجوز.

تقام مباريات نصف نهائي المسارات الثلاثة في 24 مارس، على أن تقام المباريات النهائية الثلاث في 29 منه.

- الملحقان القاريان (13 و14 يونيو 2022): خامس التصفيات الآسيوية - رابع تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وخامس تصفيات أميركا الجنوبية - بطل أوقيانيا.

- يتأهل الفائز من هاتين المواجهتين الى النهائيات (لم تحسم حتى الآن هوية منتخبات الملحق القاري).

- المنتخبات المتأهلة حتى الآن الى النهائيات: قطر (البلد المصيف)، الدنمارك وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنكلترا وسويسرا وهولندا (عن أوروبا)، البرازيل والأرجنتين (عن أميركا الجنوبية).

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