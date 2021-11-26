رونالدو يستأجر حارسين توأم خدما في أفغانستان.. لهذا السبب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو استأجر حارسان توأم لحمايته وعائلته بعد وقوع حوادث سرقة واقتحام منازل في مدينة مانشستر، مشيرة إلى أن كلا الحارسين يمتلكان سيرة ذاتية قتالية عسكرية بعدما سبق لهما الخدمة في أفغانستان.

وسلطت الصحيفة الضوء على الحارسين، وقالت: "إن التوأم البرتغالي سيرخيو وخورخي رامليرو، سبق لهما أن كانا في قوات النخبة للعمليات الخاصة في أفغانستان، منذ العام 2003"، موضحة أن "التوأم انضم للشرطة البرتغالية بعد تركهما العمل لصالح الجيش، حيث عملا ضمن وحدة كانت مسؤولة عن حراسة السياسيين والقضاة في البرتغال".

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