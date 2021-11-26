رئيس "فيفا" يرد على سؤال "زملكاوي أم أهلاوي؟".. وهذا رأيه الصريح في محمد صلاح!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أجاب جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على السؤال التقليدي لعشاق الكرة المصرية "أنت أهلاوي أم زملكاوي؟"، وقال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إن "الكثير من الأصدقاء المصريين يسألوني فيما إذا كنت أحب الأهلي أم الزمالك، ولكنني لا أفرق بين الألوان".

وأضاف إنفانتينو: "كل ما قلته من ثناء عليها كان صحيحا، هناك 110 ملايين مصري يعشقون كرة القدم، يعرفونني في كل بلاد العالم، ويقولون لي إنهم مصريون يحبون كرة القدم".

وأوضح: "أنا مشجع كبير لمصر، وعاشق للثقافة المصرية ولكرة القدم المصرية، التي نحتفل اليوم على مرور 100 عام على إنشاء الاتحاد الخاص بها هنا، هذا يعني 100 عام من كرة القدم في إفريقيا و100 عام من الأساطير".

وعن محمد صلاح وتألقه في الملاعب الأوروبية، قال إنفانتينو: "أتمنى لمحمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري التوفيق في الفوز بجائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب في العالم.. ليس فقط 110 ملايين مصري يتمنون فوز صلاح، هناك 450 مليون عربي ينتظرون فوزه، الوطن العربي بأكمله يتمنى حدوث ذلك".

وختم: "محمد صلاح أسطورة في كرة القدم، مصر شهدت أساطير كثر في كرة القدم، لكن صلاح اتخذ طريقا مختلفا وبدأ طريقه الاحترافي مبكرا في سويسرا، أتمنى له حظا سعيدا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news