عمومية «الكاف» في القاهرة لدعم المونديال كل عامين وإطلاق «دوري السوبر»

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

يجتمع أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، دعماً لخطط إقامة كأس العالم كل عامين، بجانب تأسيس دوري السوبر الإفريقي. وعبّر رئيس «الكاف»، باتريس موتسيبي، عن دعمه لتنظيم كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة أعوام، ومن المنتظر أن تؤيد الجمعية العمومية خطط رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو. وقال موتسيبي في تصريح صحافي: «من أكبر فوائد إقامة كأس العالم كل عامين تنمية الدول».

ومن المتوقع أيضاً أن يطلب «كاف» موافقة رسمية لفكرة أخرى من إنفانتينو بتأسيس دوري السوبر الإفريقي بمشاركة 20 فريقاً بشكل ثابت مع تغيير فريق واحد أو اثنين كل موسم. وأوضح موتسيبي: «دوري السوبر مسابقة جديدة لإفريقيا، لأن بقية المسابقات مقيدة باتفاقات ولا تجلب أموالاً كافية». وفشلت خطط أخرى لتدشين دوري السوبر في أوروبا، لكن إفريقيا تضغط لتفعيل نسختها الخاصة.

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