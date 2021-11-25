مدرب الأهلي بعد اكتساح سموحة: ما زلت أتعلم في الدوري المصري

المصدر: وكالات

واصل الأهلي انطلاقته المثالية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 4 / 1 على ضيفه سموحة اليوم في المرحلة السادسة للمسابقة. وأحكم الأهلي قبضته على صدارة المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها بعدما غاب عنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الست الأولى. في المقابل، تجمد رصيد سموحة، الذي تكبد خسارته الأولى في الموسم الحالي، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

ورغم الفوز الكبير والكاسح، إلا أن مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي موسيماني قال: ما زلت أتعلم من الدوري المصري. وأشار في تصريح صحافي إلى أنه الفريق وقع في العديد من الأخطاء رغم الفوز الكبير، مشيرا إلى أنه سيسعى لتصحيح الامر أكثر في الفترة المقبلة.

وافتتح أيمن أشرف التسجيل للأهلي في الدقيقة 31، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله المغربي بدر بانون في الدقيقة الخامسة. وأضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36، غير أن محمد كناريا قلص الفارق بتسجيله هدفا لسموحة في الدقيقة 67. سرعان ما أعاد الأهلي فارق الهدفين لصالحه، بعدما أحرز حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 68، ليعود تاو لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع للفريق المضيف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80.

في جانب آخر، استعاد الزمالك ذاكرة الانتصارات، بفوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 / صفر. وعاد الزمالك للانتصارات مجددا والتي غابت عنه في المرحلة الماضية بعد تعادله بصعوبة مع البنك الأهلي 1 / 1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه ست مباريات، بفارق الأهداف خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض خمس مباريات فقط. على الجانب الأخر تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند ثماني نقاط في المركز السادس. وسجل مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة 40.

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