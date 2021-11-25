محمد صلاح يستعد للإطاحة بـ"4 أساطير".. ومشجع يتقدم إليه بطلب غريب

المصدر: حميد نعمان - دبي

واصل نجم وهداف ليفربول المصري محمد صلاح هوايته في تحطيم الأرقام القياسية في الموسم الحالي، حيث وقع على هدفه الـ17 في كل المسابقات هذا الموسم مع "الريدز" بعد تسجيل هدف جميل آخر في شباك بورتو أمس، خلال الجولة ما قبل الأخيرة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه للفوز 2-0 وتأمين الصدارة بعد أن ضمن في فترة سابقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وبات صلاح في موقع قوة للإطاحة بأرقام تاريخية أوروبية يمتلكهما 4 أساطير لعبوا لأندية إنجلزية، هم: الفرنسي تيري هنري والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والعاجي ديديه دروغبا والهولندي رود فان نيستلروي. وطابق صلاح رقما مميزا جدا، إذ سجل 17 هدفا في 17 مباراة بكل المسابقات، ويعتبر أبرز الهدافين في كل المسابقات الأوروبية راهنا.

وشهدت مباراة بورتو لقطة غريبة، حين ظهر أحد المشجعين لليفربول، في ملعب "أنفيلد" خلف المرمى، وهو يحمل لافتة توجه خلالها بطلب إلى محمد صلاح للحصول على قميصه، وقال فيها "محمد صلاح، أريد قميصك، الله يوفقك في الدنيا والآخرة".

وسجل صلاح حتى الآن لليفربول 31 هدفا في 48 مباراة أوروبية، ويتفوق عليه فيه فقط أربعة لاعبين من النجوم الذين لعبوا لأندية في إنجلترا، بينهم تيري هنري (35 هدفا) في 77 مباراة، والهولندي رود فان نيستلروي (35 في 43) والعاجي ديديه دروغبا (36 في 74)، وكذلك أغويرو (36 في 64). ويبدو صلاح في موقع مميز لتحطيم هذه الأرقام في الموسم الحالي، خاصة في ظل التألق الكبير الذي عليه اللاعب حاليا.

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