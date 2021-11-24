أسطورة البرتغال يرشح 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية بينهم محمد صلاح

اختار نجم منتخب البرتغال وريال مدريد السابق لويس فيجو خمسة مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وهم: المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيمة، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويُقام حفل جائزة الكرة الذهبية الإثنين المقبل 29 نوفمبر، على مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعبي العالم ظلت 11 سنة منذ 2008 إلى 2019 حكراً على الثنائي الأسطوري باستثناء عام واحد هو 2018 حين ذهبت الجائزة للكرواتي لوكا مودريتش.

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