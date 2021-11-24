محمد صلاح يفوز بجائزتين خلال يومين فقط.. أين محرز وماني؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بعد أقل من يومين فقط، من تصدره لقائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست" من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، واصل النجم المصري محمد صلاح، احتكار الجوائز الفردية، وفاز اليوم الأربعاء بجائزة أفضل لاعب بشهر أكتوبر في صفوف ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن توج بها في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأعلن نادي ليفربول أن محمد صلاح حصد أعلى نسبة من الأصوات عبر استطلاع رأي شارك فيه الجمهور عبر الموقع الرسمي، وتفوق خلاله على حارس المرمى أليسون بيكر، ولاعب الوسط نابي كيتا.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر بست مباريات، حيث سجل أمام مانشستر سيتي وواتفورد أهداف فردية مذهلة، وأحرز أمام أتلتيكو مدريد ثنائية في دوري أبطال أوروبا، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك مانشستر يوناتيد، في المباراة التي اكتسح فيها ليفربول مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في معقل الشياطين الحمر استاد أولد ترافورد.

وكان الفرعون المصري قد حجز، مكانا له في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، وتصدر، أول من أمس، قائمة ضمت 11 لاعباً، فيما تواجد بجوار هداف ليفربول والدوري الإنجليزي مجموعة من نجوم العالم مثل بنزيما ودي بروين ورونالدو وهالاند وجورجينيو وكانتي وليفاندوفيسكي ومبابي وميسي ونيمار، ليكون اللاعب الإفريقي الوحيد في هذه القائمة التي خلت من النجمين الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأثنين الماضي عن قائمة المرشحين للجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وضمت القائمة كل من محمد صلاح (مصر) كريم بنزيما (فرنسا) كيفين دين بروين (بلجيكا) كريستيانو رونالدو (البرتغال) إيرلينج هالاند (النرويج) جورجينيو (إيطاليا) نجولو كانتي (فرنسا) روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) كيليان مبابي (فرنسا) ليونيل ميسي (الأرجنتين) نيمار داسيلفا (البرازيل).

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