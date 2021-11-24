مرتضى منصور يمد يده إلى الأهلي.. وهذا موقفه من قضية نادي القرن!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

رحّب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالتعاون مع مجلس إدارة الأهلي في الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة نبذ التعصب وعدم إثارة الفتن بين الجماهير بعدما زادت في الفترة الأخيرة على حد تعبيره.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء، بعد عودته إلى منصبه بحكم قضائي: "أمد يدي للجميع وأمد يدي لمجلس إدارة الأهلي، التعصب الأعمى زاد في الكرة المصرية، أبدأ صفحة جديدة مع الجميع وأمد يدي للجميع من أجل عدم إثارة الفتنة والأزمات في الكرة المصرية".

وأوضح: "أمد يدي في وقت أقول فيه لبعض الإعلاميين: اتقوا الله، حرام الظلم والافتراء والتشهير".

وردّ مرتضى منصور على سؤال أحد الصحافيين حول إعادة فتح ملف نادي القرن مرة أخرى؟ فقال ضاحكاً: "افتح أنت الملف علشان تتوقف!".

وعن اللجنة المؤقتة التي أدارت الزمالك في الفترة الماضية التي تزامنت مع إيقافه ومجلس إدارته، قال مرتضى منصور: "وجود لجان مؤقتة في إدارة النادي أمر غير مقبول، وهذا الموقف لم يستمر في الأهلي كما في الزمالك"، موضحاً: "لا أحد في الأهلي يقبل أن يعمل في لجنة مؤقتة وكلنا عارفين التاريخ، وعندما حدث هذا الموقف رحل بعدها طاهر أبو زيد من وزارة الشباب والرياضة".

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