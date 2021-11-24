هدف ناصر الدوسري "الجنوني" ليس الأسرع في تاريخ دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

باغت ناصر الدوسري نجم الهلال السعودي حارس مرمى بوهانغ الكوري الجنوبي وسجل في مرماه هدف التقدم "المجنون" بعد مرور 15 ثانية فقط على زمن المباراة النهائية لدوري أبطل آسيا لكرة القدم.

🤩 هدف ناصر الدوسري الرائع الخيالي التاريخي ضد بوهانغ الذي دخل التاريخ كأسرع هدف في نهائيات دوري أبطال آسيا بعد 16 ثانية من تصوير المدرج

pic.twitter.com/gdPW9OH7KG — تاريخ رياضي (@SportJ) November 23, 2021

ووفقاً لاحصائيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد احتل هدف الدوسري المركز الثالث بين الأسرع في تاريخ المسابقة بعد هدف سيباستيان سوريا الذي سجله لفريق لخويا القطري بمرمى باختاكور الأوزبكي عام 2013 في الثانية التاسعة، فيما جاء في المركز الثاني هدف هتان باهبري نجم الهلال في مرمى العين في 2019، وكان بعد 14 ثانية فقط.

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