النصر السعودي يفسخ عقد المغربي حمدالله

المصدر: وكالات

أنهت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم أمس، عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لسبب وصفته بالقانوني المشروع بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقالت إدارة النادي في بيان رسمي إن "النصر يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وانتقل حمدالله إلى النصر كلاعب حر في صيف العام 2018، وأصبح هدافاً للدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودية مرتين. ولعب حمدالله مع النصر 107 مباريات في كافة البطولات، سجل خلالها 112 هدفاً وصنع 24. ولم يشارك حمدلله مع النصر إلا في مباراتين الموسم الحالي، فيما أشارت تقارير صحافية سعودية إلى أن عقبات في صيغة العقد الجديد، حالت دون تجديده.

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