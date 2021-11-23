ناد ألماني لن يدفع رواتب اللاعبين غير المطعمين بلقاح كورونا

المصدر: وكالات

أعلن فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم أن النادي لن يدفع رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ودخلوا في الحجر الصحي. وذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ طبق السياسة نفسها أيضا في ظل الجدل المثار حول قرار لاعبه جوشوا كيميش بعدم تناول اللقاح.

وقال بوبيتش في تصريحات لصحيفتي "بي.زد" و"بيلد" :"لقد قررنا بالفعل أنه اعتبارا من الثاني من نوفمبر، لن يحصل اللاعبون غير المطعمين باللقاح على رواتب عن الفترة التي سيقضونها في الحجر الصحي." وتأثر هيرتا برلين عدة مرات من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لكن تقارير أشارت إلى أن جميع لاعبيه تقريبا تناولوا اللقاح. وفي بداية أكتوبر الماضي، كان هيرتا برلين قد أعلن أن اللاعبين غير المطعمين باللقاح سيتحملوا تكاليف فحوص "بي.سي.آر".

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