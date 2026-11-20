بدأ في روسيا الاستخدام السريري للقاح mRNA الخاص بعلاج سرطان القولون.

وقال نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، إيغور بوريسيفيتش، إن لقاح "أونكوبيبت" الروسي لعلاج سرطان القولون يُصنع اعتماداً على المستضدات الجديدة الخاصة بالخلايا السرطانية لدى كل مريض على حدة.

وأضاف بوريسيفيتش: "تم تطوير اللقاح وتسجيله، ويبدأ الآن تطبيقه سريرياً".

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه تم حالياً فتح باب تسجيل المرضى المتطوعين للمشاركة في التطبيق السريري للقاح.

يُذكر أن "أونكوبيبت" هو لقاح علاجي شخصي من نوع الببتيد، وليس لقاحاً وقائياً، ويُستخدم لعلاج سرطان القولون والمستقيم المنتشر لدى المرضى الذين سبق أن تلقوا خطين أو أكثر من العلاج الجهازي المضاد للأورام.