ميسي معجب بانطلاقة رونالدو مع مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

أعرب ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن إعجابه ببداية كريستيانو رونالدو مع عودته لمانشستر يونايتد، ويحتفظ ميسي بذكريات جميلة عن تنافسهما الجميل في الدوري الإسباني.

وسجل رونالدو تسعة أهداف في 13 مباراة شارك بها مع مانشستر يونايتد منذ عودته للنادي بنهاية أغسطس الماضي.

ورغم مستوى رونالدو وقدرته على تسجيل أهداف في أوقات قاتلة أنقذت فريقه في عدة مباريات، إلا أن موسم مانشستر يونايتد لم يكن جيدا واضطر لإقالة المدير الفني أولي جونار سولشاير يوم الأحد الماضي.

ولكن مع لعب أقل من نصف الموسم ، لا يعتقد ميسي أنه يمكن استبعاد مانشستر يونايتد بقيادة رونالدو من سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميسي لصحيفة "ماركا" :" إنهم فريق قوي ولديه لاعبين عظماء. كريستيانو يعرف النادي بالفعل، ولكن كان هذا في مرحلة أخرى، والآن هو متكيف مع الفريق بطريقة مذهلة".

وأضاف :"من البداية سجل أهدافا كما اعتاد، ولم يكن لديه أي مشكلة في التأقلم. في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يكن الفريق جيدا مثلما كنا نظن".

وأكد :" ولكنها مسابقة صعبة للغاية، حيث تأخذ المنافسة الكثير من المنعطفات. بعد ديسمبر تتغير كثيرا وأي شيء يمكن أن يحدث".

وفاز ميسي ورونالدو بـ11 جائزة من آخر 12 جائزة للكرة الذهبية - وكان الاستثناء الوحيد هو حصول لوكا مودريتش على الجائزة في عام 2018- في فترة سيطر عليها الثنائي.

ولم يتنافس ميسي ورونالدو فقط على الجوائز الشخصية، ولكنهما تنافسا بقوة على البطولات المحلية والأوروبية مع فريقيهما، خلال تسع سنوات بالدوري الإسباني.

وبينما رحل رونالدو قبل فترة طويلة من ريال مدريد، وأصبح ميسي بعيدا عن برشلونة، يعتقد ميسي أن التنافس بينهما سيعيش طويلا في فولكلور كرة القدم.

وقال ميسي :"مر وقت طويل منذ أن توقفنا عن التنافس في ذات الدوري. تنافسنا بشكل فردي ومع فرقنا لتحقيق نفس الأهداف".

وأكد :"كانت فترة جميلة للغاية لنا وأيضا للجماهير لأنهم استمتعوا بها كثيرا. إنها ذكرى جميلة ستظل باقية في تاريخ كرة القدم".

وبما أن ميسي يبلغ حاليا 34 عاما، فيما يقترب رونالدو من عامه الـ37، فإن لاعبين أمثال كيليان مبابي وإرلينج هالاند يعدان حاليا المواهب الكبرى القادمة في عالم كرة القدم.

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