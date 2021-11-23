الاتحاد الإنجليزي يجدد عقد ساوثغيت حتى 2024

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

جدّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، عقد مدرّب المنتخب الوطني الأوّل غاريث ساوثغيت حتى نهاية عام 2024.

وقال الاتحاد في بيان رسمي «ساوثغيت الذي سيحتفل بمرور خمس سنوات على توليه تدريب المنتخب في نهاية الشهر الجاري، أشرف على حقبة إيجابية من التطوّر، من خلال قيادته إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم (2018)، كما حقق أفضل نتيجة في نهائيات كأس أوروبا على مدى 55 عاماً ببلوغه المباراة النهائية خلال الضيف الماضي». وكان العقد الأصلي لساوثغيت مع الاتحاد الإنجليزي ينتهي في يوليو 2022، لكن نجاحه في قيادة منتخب «الأسود الثلاثة» إلى مونديال قطر الذي سيقام من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام المقبل، عجّل من تجديد العقد بين الطرفين.

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