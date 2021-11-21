هدف محمد صلاح في أرسنال "سجله 5 لاعبين في 11 ثانية" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر نادي ليفربول على حسابه في "تويتر" فيديو للهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح في شباك أرسنال ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، السبت، والتي انتهت بفوز عريض لليفربول برباعية نظيفة.

وجاء هدف محمد صلاح بعد هجمة نموذجية متقنة شارك فيها خمسة لاعبين استغرقت 11 ثانية فقط، بدأت من الحارس البرازيلي أليسون بيكر ثم اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس ومنه إلى البرتغالي ديوغو جوتا وبعدها إلى السنغالي ساديو ماني قبل أن يمرر إلى صلاح ليسجل هدفاً من جملة تكتيكية رائعة.

عمل جماعي رائع من لاعبي الريدز! 🔥



🧤 أليسون ⏪ تسيميكاس ⏪ جوتا ⏪ ماني ⏪ صلاح ⚽👑pic.twitter.com/Llb3bPNCJ8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 20, 2021

وسجل رباعية ليفربول ماني وجوتا وصلاح والياباني تاكومي مينامينو ليرفعوا رصيد "الريدز" إلى 25 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر تشيلسي.

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