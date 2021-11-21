محمد صلاح يجبر دروغبا على البكاء.. والفيل الإيفواري يكشف الفارق بين صلاح وميدو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نال النجم المصري محمد صلاح الكثير من عبارات الثناء والمديح من النجم الإيفواري ديديه دروغبا، وتوقع له تكسير كافة أرقامه في البطولات الأوروبية والمنافسه على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتزامل دروغبا مع محمد صلاح في فريق تشلسي، قبل ان يغادر صلاح قلعة «البلوز» إلى الدوري الإيطالي بسبب عدم حصوله على الفرصة الكافية من قبل المدير الفني جوزيه مورينيو.

وقال دروغبا: «إذا استمر صلاح بهذا الشكل سوف يكسر كل أرقامي، وسيجبرني على البكاء (قالها ضاحكا)».

وتابع: «عندما يسألني الناس عن رأيي في صلاح أقول أننا قضينا الوقت معا وتدربنا معا وكان من الواضح أنه يمتلك القدرة على النجاح، لكن في وجود نجوم تشيلسي آنذاك لم يكن من السهل له أن يلعب».

وأضاف الفيل الإيفواري: «ما جعلني مرتبطا بصلاح دائما أنه شخص رائع ومهذب، ولم يكن يتكلم بشكل سيئ للمدير الفني، وكان ذكيا للغاية ليعرف أنه فقط يحتاج الوقت ليصل لما هو فيه الآن».

كما لعب دروغبا مع النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو في فريق مارسيليا الفرنسي، وقارن دروغبا بين محمد صلاح وميدو، قائلا في تصريحات لبرنامج «الريمونتادا» الذي يقدمه ميدو على قناة المحور المصرية: «أنتما شخصان مختلفان تماما (صلاح وميدو)، وأعتقد أنك مثلي والناس تتفهم أحيانا عندما نغضب لعدم اللعب، ونحن جميعا لاعبين مميزين، لكن الآن لا مجال للخطأ أو الغضب في اللعب بسبب المعايير الموجودة حاليا في اللعبة».

وعن مستقبل صلاح، قال دروغبا: «من منظوري الشخصي، لو استمر محمد صلاح مع ليفربول سيكون الأفضل، ولو قرر الانتقال لأي فريق سيكون جيدًا، سيكون اللاعب الأبرز في أي نادِ».

وأضاف: «صلاح يسجل الأهداف ويصنع لزملاءه ويقوم بكل شيء داخل الملعب، والآن هو يمتلك الثقة الكافية لتجعله الأفضل في أي مكان، في النهاية بقاءه أو رحيله هو قراره وحده».

وعن إمكانية تحقيق صلاح للكرة الذهبية، قال دروغبا: «هناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون التتويج بالكرة الذهبية مثل ليفاندوفسكي وميسي، وأرى أن محمد صلاح ليس بعيدًا عنها، لكن بالنسبة لي لا بد أن يتواجد محمد صلاح بين الخمسة الأوائل بالتأكيد».

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