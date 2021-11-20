مدرب ألماني متهم باستخدام شهادة تطعيم مزيّفة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

يخضع مدرب فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، ماركوس أنفانج، للتحقيق بتهمة استخدام شهادة تطعيم مزيفة ضد فيروس كورونا. وقال النادي إنه تم إخطاره مساء أول من أمس بالتحقيق مع أنفانج. وجاء في بيان للنادي «في محادثة شخصية مع الإدارة، رفض ماركوس أنفانج تلك المزاعم بشكل قاطع، وأوضح أنه تلقى التطعيم بشكل كامل ولم يستخدم شهادة تطعيم مزيفة». ونقل البيان عن أنفانج قوله «أخذت ذلك إلى الصيدلية، وتمت رقمنته، وافترضت بطبيعة الحال أن كل شيء على ما يرام. وآمل أن يتم حل المشكلة بسرعة».

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