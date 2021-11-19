حقيقة "خيانة" جورجينا رودريغز لكريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي

المصدر: متابعات - سمير سعيد

تصدرت تعليقات عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ على منشور للاعب كرة القدم ​ليونيل ميسي​ غريم حبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ الترند.

وفي التفاصيل علقت صفحة موثقة تحمل اسم جورجينا رودريغز بقلوب بيضاء على صفحة ميسي وطلبت من المتابعين في تعليق اخر عدم اخبار كريستيانو بالموضوع.

واشار البعض ان هذا التصرف يعد خيانة منها لكريستيانو رونالدو منها لكن اتضح ان الصفحة مزيفة ولا تعود لجورجينا بل الادمين الخاص بالصفحة من مصر وليس من اسبانيا او البرتغال او لندن حيث تعيش جورجينا.

Con ganas de celebrar ya otra victoria del @AtlasFC! — moisESPN (@moillorens) November 15, 2021

ونشر لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو صورة له برفقة حبيبته عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز أثناء مغادرتهما البرتغال "مسقط رأس رونالدو"، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قائلاً: "بغض النظر عن المسافة التي نسافر إليها في العالم، أشعر دائمًا أنا وعائلتي في البرتغال بأنني في المنزل. المناخ الرائع والطعام الرائع ومودة الشعب البرتغالي، يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي. حان الوقت للعودة إلى مانشستر والتركيز بشكل كامل على أهدافنا، لكننا سنعود قريبًا. أراك الآن، البرتغال".

متابعو رونالدو إنهالوا بالتعليقات على دور جورجينا في دعم رونالدو الدائم، ومرافقتها له في جميع خطواته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت كل من عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز وحبيبها لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو أثناء تواجدهما في حوض السباحة.

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