مانشستر يونايتد يفقد الأمل في تجديد عقد بوغبا

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فقد الأمل في إمكانية الإبقاء على نجم خط وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر في نهاية الموسم الجاري دون وجود أي تقارب حقيقي بين اللاعب والنادي في سبيل تمديد التعاقد بينهما.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، فإن نادي ريال مدريد بات أقرب من أي وقت مضى من ضم بوغبا.

وأشارت «ماركا» إلى أن النادي الملكي كثف مفاوضاته، أخيراً، مع بوغبا الذي يحظى أيضاً باهتمام فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، وكذلك برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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