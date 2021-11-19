الروماني تيتسا مدرباً للمنتخب السوري

المصدر: كوالالمبور ■ أ.ف.ب

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، أمس، عن تعيين المدرب الروماني فاليريو تيتسا مديراً فنياً للمنتخب الأول، خلفاً للمقال نزار محروس.

وأشارت اللجنة إلى أن تيتسا سيصل الثلاثاء المقبل إلى العاصمة دمشق لتولي المهام رسمياً، على أن يتم لاحقاً تشكيل الجهاز الفني المساعد، وكذلك الجهاز الإداري.

وسبق لتيتسا أن قاد فريق الاتحاد السوري للفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2010، كما قاد منتخب سورية لفترة قصيرة خلال كأس آسيا في قطر 2011، وخرج من الدور الأول بعد فوزه على السعودية وخسارتين أمام اليابان والأردن. ويحتل المنتخب السوري المركز السادس (الأخير) في المجموعة الأولى من الدور الثالث والحاسم من التصفيات العالمية برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم، قبل جولتين من النهاية.

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