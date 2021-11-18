مدرب البرتغال يكشف تفاصيل المشادة مع رونالدو.. وماذا قال "الدون" للاعبي صربيا (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

ألقى مدرب المنتخب البرتغالي، فيرناندو سانتوس الضوء على تفاصيل المشادة الكلامية التي جرت بينه وبين لاعبه، النجم كريستيانو رونالدو عقب النتيجة المخيبة والمريرة على أرضهم وبين جمهورهم، حين خسروا 1-2 أمام منتخب صربيا في الدقيقة الاخيرة، ليفوتوا التأهل المباشر إلى المونديال، وينتقلوا لخوض ملحق أوروبي شاق.

وبحسب صحيفة "ذي ميرور" البريطانية، قال سانتوس في مقابلة تلفزيونية مع قناة "تي في 1" البرتغالية إن "رونالدو وبعد الخسارة المريرة، وأمام الاحتفالات الصاخبة للاعبي صربيا في الملعب، قال لهم "لم تكونوا لتحتفلوا بهذه الطريقة، لو أن الهدف الصحيح الذي سجلته في لقاء الذهاب تم احتسابه". وقال إن رونالدو دخل بعدها في مشادة كلامية مع لاعبي صربيا، فذهب إليه مدربه من أجل تهدئته، وقال سانتوس: قلت له، كما لكل اللاعبين، أن يهدأ ويتقبل النتيجة وأن يفكر في القادم".

ولم تعجب كلمات سانتوس رونالدو، فانفعل عليه بشدة بعد اللقاء، وهو ما التقطته كاميرات التلفزة المختلفة، حيث رفض كلام مدربه، واعترض على ما قام به من تغييرات في الملعب، ورفض مصافحته بعد المباراة.

يذكر أن رونالدو سجل هدفا صحيحا في لقاء الذهاب أمام صربيا، باعتراف لجنة التحكيم الأوروبية، حيث تبين أن الكرة تجاوزت خط المرمى، بيد أن الحكم وقتها لم يحتسبه لتنتهي تلك المباراة بالتعادل.

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